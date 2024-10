Lanazione.it - Ex Gkn, lo stabilimento è stato ceduto

(Di martedì 22 ottobre 2024) CAMPI BISENZIO (Firenze) "L’operazione stigmatizzata dalla Rsu in un comunicato stampa è stata eseguita, con atto pubblico e in una logica ‘infragruppo’, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per permettere alla Qf di far fronte al pagamento integrale degli emolumenti maturati e maturandi dai lavoratori dipendenti". Lo spiega in una nota la società Qf Spa in liquidazione, a proposito della vendita delloex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) a Tuscany Industry Srl (Ti) e Sviluppo Immobiliare Toscana Srl (Sit).