Eterno Visionario, Michele Placido e il cast ci parlano del film su Luigi Pirandello (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla Festa di Roma abbiamo intervistato Michele Placido, regista di Eterno Visionario, insieme a Valeria Bruni Tedeschi e Federica Luna Vincenti, interpreti di Antonietta Portulano e Marta Abba, le due donne fondamentali nella vita del Luigi Pirandello portato sullo schermo da Fabrizio Bentivoglio. Al cinema dal 7 novembre.

“Eterno visionario” di Michele Placido : «Pirandello è stato mio padre» - «Ho sempre sul mio comodino, come il Vangelo diciamo, testi pirandelliani, libri pirandelliani, poesia pirandelliana». «Voleva mostrare cosa non funzionava nella sua vita e doveva fare un salto di qualità soltanto trovando il coraggio di mettere in scena le sue problematiche familiari», ha detto Placido. (Amica.it)

"Eterno visionario" : Pirandello raccontato da Michele Placido - E' stato complesso realizzare un film così”.  “Abbiamo voluto fare uno scalino più avanti del precedente con Tony Trupia e Massimo Collura, due siciliani che mi hanno seguito. Marta, era l'interprete perfetta del suo teatro considerato scandaloso in drammi come”Diana e la Tuda, Come tu mi vuoi, L'amica delle mogli”. (Liberoquotidiano.it)

“Eterno visionario” alla Festa del Cinema di Roma - nel film la passione segreta di Pirandello per la danza : “Il ballo era parte della sua vita” - In particolare attraverso i balli che segnarono la socialità all’inizio del secolo scorso, dalle feste private a quelle di quartiere fino ai locali esclusivi. “Eterno visionario”, il nuovo film diretto da Michele Placido, presentato alla Festa del Cinema di Roma (nelle sale il 7 novembre) e ispirato alla vita dell’immenso scrittore e drammaturgo siciliano (1867- 1936), non dimentica questo ... (Ilfattoquotidiano.it)