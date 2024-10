Dieci tesi sull’immigrazione: così le politiche risulterebbero più adeguate e meno xenofobe (Di martedì 22 ottobre 2024) di Eleonora Padovani Le Dieci tesi sull’immigrazione proposte dal giornalista Giovanni Valentini sul Fatto Quotidiano del 18 ottobre 2024 sono un faro sull’argomento. Sono punti imprescindibili ai quali è necessario fare riferimento ogni qualvolta si desideri affrontarlo. Se uno di questi punti venisse meno nel ragionamento, sembra banale dirlo, ma sarebbe necessario ritornare al punto, prima di proseguire la logica analisi successiva. Ogni capo politico d’opposizione o ministro del governo dovrebbe averli bene chiari nella mente. Sarebbe utile farne una carta delle migrazioni. Da questi punti possono nascere altrettante direzioni chiare da prendere per gli interventi di politica migratoria. Vediamone alcuni. Se l’immigrazione è un fenomeno di massa alimentato dalle disuguaglianze economiche e sociali è necessario agire per fare in modo di mitigarle. Ilfattoquotidiano.it - Dieci tesi sull’immigrazione: così le politiche risulterebbero più adeguate e meno xenofobe Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) di Eleonora Padovani Leproposte dal giornalista Giovanni Valentini sul Fatto Quotidiano del 18 ottobre 2024 sono un faro sull’argomento. Sono punti imprescindibili ai quali è necessario fare riferimento ogni qualvolta si desideri affrontarlo. Se uno di questi punti venissenel ragionamento, sembra banale dirlo, ma sarebbe necessario ritornare al punto, prima di proseguire la logica analisi successiva. Ogni capo politico d’opposizione o ministro del governo dovrebbe averli bene chiari nella mente. Sarebbe utile farne una carta delle migrazioni. Da questi punti possono nascere altrettante direzioni chiare da prendere per gli interventi di politica migratoria. Vediamone alcuni. Se l’immigrazione è un fenodi massa alimentato dalle disuguaglianze economiche e sociali è necessario agire per fare in modo di mitigarle.

