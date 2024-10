Di corsa contro il tumore. Sono le ’Pink Ambassador’ (Di martedì 22 ottobre 2024) È un’idea che va avanti e la valenza sociale è altissima. Domenica a Milano, si è svolta l’11ª edizione della PittaRosso Pink Parade, camminata "rosa" di 5 chilometri, organizzata a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili promossa dalla Fondazione Veronesi. A questo evento non potevano mancare le "Pink Ambassador" del gruppo di Reggio e Modena che hanno, da ormai parecchie stagioni, la loro base a Rubiera, essendo tutte tesserate Fidal con la Corradini Excelsior e allenate dalla coach Monica Bondioli (nella foto), tecnico istruttore Fidal. "Sì, il progetto prosegue - dice Monica - Sono 14 le donne di Reggio e Modena che hanno iniziato un percorso fisico che le porterà a correre la mezza maratona di Verona il 17 novembre". Sport.quotidiano.net - Di corsa contro il tumore. Sono le ’Pink Ambassador’ Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) È un’idea che va avanti e la valenza sociale è altissima. Domenica a Milano, si è svolta l’11ª edizione della PittaRosso Pink Parade, camminata "rosa" di 5 chilometri, organizzata a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili promossa dalla Fondazione Veronesi. A questo evento non potevano mancare le "Pink Ambassador" del gruppo di Reggio e Modena che hanno, da ormai parecchie stagioni, la loro base a Rubiera, essendo tutte tesserate Fidal con la Corradini Excelsior e allenate dalla coach Monica Bondioli (nella foto), tecnico istruttore Fidal. "Sì, il progetto prosegue - dice Monica -14 le donne di Reggio e Modena che hanno iniziato un percorso fisico che le porterà a correre la mezza maratona di Verona il 17 novembre".

