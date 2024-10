Da Bocelli a Buffon, sostegni vip per Carrara capitale italiana dell’arte contemporanea (Di martedì 22 ottobre 2024) Carrara – Pioggia di sostenitori per la candidatura di Carrara a capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. È davvero lunghissima la lista di coloro che hanno voluto dare il proprio sostegno alla candidatura. Corrieretoscano.it - Da Bocelli a Buffon, sostegni vip per Carrara capitale italiana dell’arte contemporanea Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– Pioggia di sostenitori per la candidatura di2026. È davvero lunghissima la lista di coloro che hanno voluto dare il proprio sostegno alla candidatura.

Carrara capitale arte contemporanea 2026 : audizione al Ministero - Si terrà venerdì 25 ottobre a Roma al Ministero della Cultura, l’audizione delle cinque finaliste per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. In caso di vittoria Carrara riceverà da parte del Ministero della Cultura un finanziamento di un milione di euro per la realizzazione delle attività progettate nel dossier per le quali è previsto complessivamente un investimento ... (Corrieretoscano.it)

Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 - Il Fare della Cultura” – Gibellina (TP): “Portami il futuro” – Pescara (PE): “Pescara città contemporanea – Una porta aperta ai sogni” – Todi (PG): “Ponte contemporaneo” I Comuni selezionati saranno convocati a Roma il 25 ottobre 2024 per le audizioni pubbliche. Parteciperanno alla fase finale della selezione i seguenti Comuni, con i dossier di seguito indicati: – Carrara (MS): “Carrara – Da 2000 ... (Laprimapagina.it)

Capitale arte contemporanea 2026 : Carrara nella cinquina finalista - Pescara, ‘Pescara città contemporanea. La prima edizione del nuovo riconoscimento istituito dal Ministero della Cultura per incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. Il fare della cultura’. Serena Arrighi, sindaca di Carrara: “Siamo felici e orgogliosi di essere stati selezionati nella ... (Corrieretoscano.it)