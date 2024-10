Condanne severissime per violenza sessuale a Genova: sette anni e quattro mesi per i colpevoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza sessuale si è concluso con la condanna di due uomini a Genova, dove il giudice ha stabilito pene severe per i colpevoli. I dettagli del caso, risalente a settembre 2023, rivelano una storia inquietante che ha segnato profondamente la vita della vittima. L’atto di violenza ha non solo avuto conseguenze legali, ma ha anche posto l’attenzione sulla sicurezza delle donne e sul tema delle violenze di genere. La condanna e la richiesta del pubblico ministero Il tribunale ha emesso una sentenza che ha condannato un 47enne e un 29enne a sette anni e quattro mesi e sei anni e otto mesi, rispettivamente. Queste pene sono state inflitte dopo che il pubblico ministero Federico Panichi aveva richiesto Condanne più severe, chiedendo otto anni per il primo imputato e otto anni e quattro mesi per il secondo. Gaeta.it - Condanne severissime per violenza sessuale a Genova: sette anni e quattro mesi per i colpevoli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio disi è concluso con la condanna di due uomini a, dove il giudice ha stabilito pene severe per i. I dettagli del caso, risalente ambre 2023, rivelano una storia inquietante che ha segnato profondamente la vita della vittima. L’atto diha non solo avuto conseguenze legali, ma ha anche posto l’attenzione sulla sicurezza delle donne e sul tema delle violenze di genere. La condanna e la richiesta del pubblico ministero Il tribunale ha emesso una sentenza che ha condannato un 47enne e un 29enne ae seie otto, rispettivamente. Queste pene sono state inflitte dopo che il pubblico ministero Federico Panichi aveva richiestopiù severe, chiedendo ottoper il primo imputato e ottoper il secondo.

