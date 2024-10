Come sta andando la proposta di legge sulla settimana corta (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ddl comune presentato da Pd, M5s e Avs sulla settimana corta lavorativa rischia di essere svuotato del tutto. Il centrodestra ha proposto un emendamento che lo sopprimerebbe, e il voto è atteso già domani, mercoledì 23 ottobre. Fanpage.it - Come sta andando la proposta di legge sulla settimana corta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ddl comune presentato da Pd, M5s e Avslavorativa rischia di essere svuotato del tutto. Il centrodestra ha proposto un emendamento che lo sopprimerebbe, e il voto è atteso già domani, mercoledì 23 ottobre.

Lavoro : Scotto (Pd) - 'destra ritiri soppressivo su settimana corta e si confronti' - Al momento non ci è dato sapere quale sia l'opinione della maggioranza in merito. La destra si sieda e si confronti. . Non è accettabile". Lo dice il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto, da Genova durante la campagna elettorale di Orlando. Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Torniamo a chiedere il ritiro dell'emendamento soppressivo alla proposta unitaria delle opposizioni sulla ... (Liberoquotidiano.it)

L’esperimento della settimana corta in Germania : lavoratori più felici ma i giorni di malattia non calano - I risultati dell’esperimento sui 4 giorni lavorativi a settimana condotto in Germania come parte di un programma pilota in diversi paesi europei. Registrato un miglioramento della salute fisica e mentale dei dipendenti ma nessun cambiamento nei giorni di malattia registrati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Verso stop alla settimana corta - emendamento della maggioranza - Secondo quanto si apprende, infatti, la maggioranza avrebbe depositato allo scadere del termine per gli emendamenti una proposta di modifica interamente soppressiva della pdl. Si va verso uno stop alla proposta di legge sulla settimana corta delle opposizioni in discussione in commissione Lavoro alla Camera. (Quotidiano.net)