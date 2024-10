Celtic, Rodgers: “Atalanta squadra aggressiva, serve organizzazione” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico del Celtic Brendan Rodgers ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’Atalanta: “La sconfitta con il Borussia Dortmund fa parte del percorso. Non vediamo l’ora di riscattarla. L’Atalanta è una squadra forte. Sono molto aggressivi e servirà organizzazione per contrastarli. Lookman è un giocatore incredibile. Lo volevo qui al Celtic nella mia prima esperienza, ma il Charlton chiedeva tantissimo. Al Leicester ha fatto una grande stagione con me. È un professionista esemplare”. Celtic, Rodgers: “Atalanta squadra aggressiva, serve organizzazione” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico delBrendanha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’: “La sconfitta con il Borussia Dortmund fa parte del percorso. Non vediamo l’ora di riscattarla. L’è unaforte. Sono molto aggressivi e serviràper contrastarli. Lookman è un giocatore incredibile. Lo volevo qui alnella mia prima esperienza, ma il Charlton chiedeva tantissimo. Al Leicester ha fatto una grande stagione con me. È un professionista esemplare”.: “” SportFace.

