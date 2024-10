Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -064%

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,64% (Di martedì 22 ottobre 2024) Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,64% a 34.733 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,64% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Seduta negativa per ladi: l'indiceMib ha concluso in ribasso dello 0,64% a 34.733 punti.

Borsa : Milano (-0 - 8%) riduce cali con l'Europa dopo Wall street - Bene anche Nexi che sale di un punto percentuale, piatta Eni, deboli in generale le 'utilities'. Dopo le tensioni di ieri, calma sui titoli di Stato, con lo spread tra Italia e Germania a 123 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 3,52%. 750 dollari l'oncia, con gas e petrolio in aumento entrambi intorno al punto percentuale rispettivamente poco sopra i 40 euro al Megawattora e i 70 ... (Quotidiano.net)

