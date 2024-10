Bonucci, inizia la carriera in panchina: sarà assistente nell’Italia under 20 (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova avventura per Leonardo Bonucci. L'ex difensore, dopo essersi ritirato dal calcio giocato inizia la sua carriera in panchina, ma non ancora da allenatore. Bonucci è infatti entrato a far parte del Club Italia e sarà assistente allenatore della Nazionale under 20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembre sarà impegnata nel Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova avventura per Leonardo. L'ex difensore, dopo essersi ritirato dal calcio giocatola suain, ma non ancora da allenatore.è infatti entrato a far parte del Club Italia eallenatore della Nazionale20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembreimpegnata nel

Leonardo Bonucci inizia una nuova era : diventa assistente allenatore della Nazionale Under 20 - A livello internazionale, Bonucci ha collezionato 121 presenze, diventando il quarto giocatore con il maggior numero di apparizioni in azzurro, dopo giganti del calibro di Gigi Buffon, Fabio Cannavaro e Paolo Maldini. Il futuro di Bonucci: nuove sfide nel mondo del calcio Il passaggio di Bonucci dal campo alla panchina segna un momento cruciale nella sua carriera. (Gaeta.it)

Bonucci : “Andai al Milan perché stava iniziando nuovo ciclo” - . Scelsi il Milan perché stava iniziando un nuovo ciclo con tanti acquisti. Questo perché entra nell’anima del giocatore, trova sempre la chiave giusta“. Non me la sentivo di andare all’estero perché quando cambi è sempre un punto interrogativo. Convincere i giocatori delle idee è la cosa più importante e che Conte ha fatto in tutte le squadre che ha avuto e l’ha fatto sempre in fretta. (Sportface.it)

Bonucci inizia la sua nuova vita dopo il calcio giocato : “Sono tornato tra i banchi di una scuola” - Leonardo Bonucci pubblica una foto in cui mostra l'inizio del suo nuovo percorso nel calcio. Di fatto l'ex Juventus ha preso parte al corso Uefa B a Coverciano per diventare allenatore.Continua a leggere . (Fanpage.it)