Blinken arrivato in Israele vedrà Netanyahu

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tel Aviv, nella sua undicesima visita in Israele dal 7 ottobre 2023, nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas. Lo riferiscono i media internazionali. Blinken vedrà il premier israeliano Benyamin Netanyahu e altri responsabili dello Stato ebraico.

