Autonomia De Luca | Governo sta facendo il gioco delle tre carte La verità è che non ci saranno le risorse per approvare i Lep

"Ieri c'è stata una discussione a Bari alla Conferenza delle Regioni, Calderoli ha detto che entro l'anno si approvano e si finanziano i Lep. La domanda che gli ho fatto è semplice: nella tua legge è scritto che l'Autonomia differenziata non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Quindi ho la sensazione che stanno facendo il gioco delle tre carte". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine del convegno Uil su "Autonomia differenziata e agroalimentare", in corso a Napoli. "La verità – ha detto De Luca – è che se trattengono nel Nord una parte consistente dei tributi nazionali, Iva, Irpef, Irap, non ci saranno più le risorse per fare l'Autonomia differenziata, cioè per approvare i Lep in maniera corretta.

Giorno dell'Autonomia - Castagnata con Luca Zaia - Appuntamento stasera 22 ottobre alle ore 20 a Gairine, presso il Comitato Festeggiamenti di Albina in via Chiesa Vecchia, per il Giorno dell'Autonomia. Per l'occasione andrà in scena l'ormai tradizionale "castagnata" a cui parteciperà il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Con lui anche... (Trevisotoday.it)

De Luca esprime preoccupazione : finanziamenti per i LEP e l’autonomia differenziata in discussione a Bari - Il suo discorso ha rivelato un certo scetticismo sottostante; nonostante il messaggio positivo iniziale, il presidente ha comunque avvertito la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi futuri. Le sfide sono notevoli, ed è cruciale che tutti gli attori coinvolti siano pronti a confrontarsi e a trovare un terreno comune per affrontare le difficoltà che caratterizzano il panorama attuale ... (Gaeta.it)

De Luca : “L’autonomia è un progetto pericoloso per l’Italia” - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso forti preoccupazioni riguardo all'autonomia differenziata, definendola un progetto rischioso per il Paese. L'articolo De Luca: “L’autonomia è un progetto pericoloso per l’Italia” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . (Orizzontescuola.it)