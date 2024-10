Ascolti Tv, altro flop Rai2: ‘Se mi lasci non vale’ 1.8% di share (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra tegola si abbatte sugli Ascolti di Rai2. La prima serata comincia a scricchiolare. Soprattutto con le nuove trasmissioni. Non c’è soltanto il flop di ‘L’Altra Italia’ di Antonino Monteleone che nell’ultima puntata non è riuscito ad arrivare neanche all’1% di share, dopo ieri sera si aggiunge anche ‘Se mi lasci non vale’ che all’esordio ha registrato un ascolto medio di 321.000 spettatori pari all’1.82% di share. E pensare che Luca Barbareschi si è speso molto per questo programma, tanto più adesso che sta vivendo il momento magico di ‘Ballando con le stelle’. A eccezione delle prime serate con le serie poliziesche americane che almeno arrivano al 3% e di The Good Doctor che si avvicina al 5% reggono bene solo i comici: ‘Lo Spaesato’ Teo Mammucari perfino nella serata nel programma 960.000 spettatori, 6.65% di share. Lapresse.it - Ascolti Tv, altro flop Rai2: ‘Se mi lasci non vale’ 1.8% di share Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra tegola si abbatte suglidi. La prima serata comincia a scricchiolare. Soprattutto con le nuove trasmissioni. Non c’è soltanto ildi ‘L’Altra Italia’ di Antonino Monteleone che nell’ultima puntata non è riuscito ad arrivare neanche all’1% di, dopo ieri sera si aggiunge anche ‘Se minonche all’esordio ha registrato un ascolto medio di 321.000 spettatori pari all’1.82% di. E pensare che Luca Barbareschi si è speso molto per questo programma, tanto più adesso che sta vivendo il momento magico di ‘Ballando con le stelle’. A eccezione delle prime serate con le serie poliziesche americane che almeno arrivano al 3% e di The Good Doctor che si avvicina al 5% reggono bene solo i comici: ‘Lo Spaesato’ Teo Mammucari perfino nella serata nel programma 960.000 spettatori, 6.65% di

