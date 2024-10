Zola: «Il Napoli più forte di quanto mi aspettavo, non giocare le coppe sta accelerando i processi» (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ex attaccante Gianfranco Zola, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell’evento Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Roma: «Sono contento e onorato, i riconoscimenti fanno sempre piacere, da uomo di sport». Le sue parole riproposte da Tmw. Zola: « Totti? Mi è sembrata più una provocazione» Che ne pensa della Nazionale? «Dopo la triste esperienza dell’Europeo, la ripartenza è stata importante. Al di là dei risultati, c’è stata la qualità nel gioco. Numeri 10? Bisogna lavorare tutti assieme, noi come italiani dobbiamo crescere. Abbiamo sempre avuto giocatori di qualità, dobbiamo ricreare le condizioni giuste». Queste passano anche dalle squadre Under 23? «Sono d’accordo, le seconde squadre a mio avviso hanno una doppia funzione. In primis danno esperienza ai ragazzi delle loro squadre e non ha prezzo. Ilnapolista.it - Zola: «Il Napoli più forte di quanto mi aspettavo, non giocare le coppe sta accelerando i processi» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ex attaccante Gianfranco, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell’evento Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Roma: «Sono contento e onorato, i riconoscimenti fanno sempre piacere, da uomo di sport». Le sue parole riproposte da Tmw.: « Totti? Mi è sembrata più una provocazione» Che ne pensa della Nazionale? «Dopo la triste esperienza dell’Europeo, la ripartenza è stata importante. Al di là dei risultati, c’è stata la qualità nel gioco. Numeri 10? Bisogna lavorare tutti assieme, noi come italiani dobbiamo crescere. Abbiamo sempre avuto giocatori di qualità, dobbiamo ricreare le condizioni giuste». Queste passano anche dalle squadre Under 23? «Sono d’accordo, le seconde squadre a mio avviso hanno una doppia funzione. In primis danno esperienza ai ragazzi delle loro squadre e non ha prezzo.

