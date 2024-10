Yulia e Giglio si sono baciati, la confessione in diretta al GF (davanti al fidanzato di lei) – VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) La confessione del bacio tra Yulia e Giglio in diretta al GF (e c'è il fidanzato di lei) L'articolo Yulia e Giglio si sono baciati, la confessione in diretta al GF (davanti al fidanzato di lei) – VIDEO proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Yulia e Giglio si sono baciati, la confessione in diretta al GF (davanti al fidanzato di lei) – VIDEO Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladel bacio trainal GF (e c'è ildi lei) L'articolosi, lainal GF (aldi lei) –proviene da Novella 2000.

Grande Fratello - Yulia e il rapporto Giglio : nuovi retroscena e confessioni - Cosa accadrà in vista della puntata di questa sera? Yulia riceverà in Casa qualche inedita sorpresa poiché è a rischio eliminazione? Leggi anche Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: Sonia Bruganelli, Fedez, Anna Tatangelo e Liam Payne Le dichiarazioni della modella Nelle ultime ore la modella chiacchierando con Lorenzo ha confessato: “Adesso, siamo in buoni rapporti, ma non ci sono ... (361magazine.com)

Grande Fratello - i primi dubbi di Yulia verso Giglio : la confessione - Lunedì 21 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento dove verranno svelate nuove storie, e i coinquilini affronteranno nuovi confronti e scontri. I due gieffini si sono avvicinati sempre di più, giorno dopo giorno, e spesso stanno anche dormendo insieme nello stesso letto. . La giovane modella non vorrebbe soffrire e dunque esclama: “Ho paura”. (361magazine.com)

GF - Yulia e Giglio a letto insieme : cosa hanno fatto sotto le coperte (VIDEO) - Yulia e Giglio hanno trascorso la notte a letto insieme e, stando ad alcuni video trapelati sui social, sembra proprio che tra di loro sia divampata la passione. Tra di loro, però, c'è stato solo un fraintendimento, sta di fatto che stanotte Giglio ha rimediato passando la notte insieme, avvinghiati tra le coperte al buio. (Tvpertutti.it)