Verona Monza 0-0 LIVE | la partita è cominciata

Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per l'attuale giornata della Serie A 2024/25.

DIRETTA Serie A - Verona-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE - Zanetti MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. Decisivo l’autorete del portiere lagunare Joronen, dopo l’iniziale vantaggio siglato dall’ex interista Oristanio e il gol del pari realizzato da Tengstedt, terzo sigillo in sette partite per il 24enne attaccante danese. (Calciomercato.it)

Verona - Bradaric : «Siamo pronti per dare continuità ai nostri risultati. Sul Monza…» - LE PAROLE – «Dopo il Venezia abbiamo fatto un ottimo lavoro, un’ottima settimana, c’è stata la […]. Le parole A DAZN, il giocatore del Verona Bradaric ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Monza. Le dichiarazioni del giocatore del Verona Bradaric su quella che sarà la gara di stasera contro il Monza. (Calcionews24.com)

Verona-Monza (lunedì 21 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - convocati - quote - pronostici - Il Verona a cavallo della sosta prova a sfruttare le due gare casalinghe offerte dal calendario per allontanarsi dalla zona rossa della classifica contro avversarie dirette per la salvezza. Gli uomini di Zanetti ci sono già riusciti nel 2-1 contro il Venezia in rimonta, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive e contro il Monza […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)