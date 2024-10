Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: Viola è preoccupata per Damiano, Guido delude Manuel (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda lunedì 21 ottobre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Rosa affronta la ribellione di Manuel. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo. anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella scopre il vero volto di Lello Troncone Rosa si trova a fronteggiare la difficile fase di ribellione del figlio Manuel. La sua crescita e le sue scelte stanno creando tensioni in Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: Viola è preoccupata per Damiano, Guido delude Manuel Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Ecco un'anteprima delledella puntata di Unal, in onda lunedì 21su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Rosa affronta la ribellione di. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.Unal: Mariella scopre il vero volto di Lello Troncone Rosa si trova a fronteggiare la difficile fase di ribellione del figlio. La sua crescita e le sue scelte stanno creando tensioni in

Un Posto al Sole anticipazioni : Manuel gelosissimo - cosa c’è davvero tra Rosa e Don Antoine - La signora Giulia, con le migliori intenzioni, finisce per peggiorare le cose, contribuendo involontariamente a rafforzare il pettegolezzo. Questa situazione rappresenta una sfida enorme per Rosa, che cerca di proteggere il figlio dalle malelingue, ma al contempo non può ignorare l’influenza negativa che queste hanno su di lui. (Gaeta.it)