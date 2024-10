Un cocktail bar in stile "giungla" al posto dell'ex pasticceria, due fratelli inaugurano una nuova attività (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovo cocktail bar prenderà vita dove un tempo sorgeva una nota pasticceria riminese. È il nuovo progetto di Lorenzo Rinaldi 29 anni e Roberto Rinaldi 36 anni che il prossimo 22 ottobre, alle 18.30, in via Marecchiese 314, inaugureranno il “Macaco vibes”, che ha l'ambizione di diventare un Riminitoday.it - Un cocktail bar in stile "giungla" al posto dell'ex pasticceria, due fratelli inaugurano una nuova attività Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovobar prenderà vita dove un tempo sorgeva una notariminese. È il nuovo progetto di Lorenzo Rinaldi 29 anni e Roberto Rinaldi 36 anni che il prossimo 22 ottobre, alle 18.30, in via Marecchiese 314, inaugureranno il “Macaco vibes”, che ha l'ambizione di diventare un

