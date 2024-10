Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan Dopo aver ufficialmente affidato il suo prossimo film alla Universal e aver scelto Matt Damon come protagonista, Christopher Nolan ha puntato gli occhi su un altro attore di prima categoria per completare questo cast, e alcune fonti hanno riferito a Deadline (che per primo riferisce la notizia) che Tom Holland è in trattative per recitare nel prossimo progetto del regista. Il film uscirà in Imax il 17 luglio 2026. eLa Universal non ha rilasciato dichiarazioni. Tom Holland sulla lista dei desideri di Christopher Nolan Come per qualsiasi progetto di Nolan, i dettagli della trama sono tenuti segreti, anche se fonti affermano che le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del 2025. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tominper ildiDopo aver ufficialmente affidato il suoalla Universal e aver scelto Matt Damon come protagonista,ha puntato gli occhi su un altro attore di prima categoria per completare questo cast, e alcune fonti hanno riferito a Deadline (che per primo riferisce la notizia) che Tomè inper recitare nelprogetto del regista. Iluscirà in Imax il 17 luglio 2026. eLa Universal non ha rilasciato dichiarazioni. Tomsulla lista dei desideri diCome per qualsiasi progetto di, i dettagli della trama sono tenuti segreti, anche se fonti affermano che le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del 2025.

