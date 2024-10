Sonic x Shadow Generations ha ricevuto dei voti positivi dalla stampa, ma c’è qualche eccezione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono state pubblicate le recensioni di Sonic x Shadow Generations, nuovo gioco platform di SEGA che ha ricevuto dei voti positivi, nonostante siano presenti anche delle eccezioni con dei voti non esaltanti. Affidandoci come sempre a Metacritic scopriamo che il titolo, disponibile dal 25 ottobre 2024, scopriamo che l’ultima opera di SEGA presenta al momento della stesura di questo articolo un Metascore (la media voto) di 80 in seguito a 48 recensioni. Leggiamo alcuni dei voti assegnati a Sonic x Shadow Generations dalla stampa specializzata internazionale: Game Rant – 90 / 100 GAMINGbible – 90 / 100 IGN USA – 90 / 100 Gamereactor UK – 80 / 100 God is a Geek – 80 / 100 Push Square – 80 / 100 The Gamer – 80 / 100 VGC – 80 / 100 Press Star Australia – 70 / 100 Eurogamer. Game-experience.it - Sonic x Shadow Generations ha ricevuto dei voti positivi dalla stampa, ma c’è qualche eccezione Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono state pubblicate le recensioni di, nuovo gioco platform di SEGA che hadei, nonostante siano presenti anche delle eccezioni con deinon esaltanti. Affidandoci come sempre a Metacritic scopriamo che il titolo, disponibile dal 25 ottobre 2024, scopriamo che l’ultima opera di SEGA presenta al momento della stesura di questo articolo un Metascore (la media voto) di 80 in seguito a 48 recensioni. Leggiamo alcuni deiassegnati aspecializzata internazionale: Game Rant – 90 / 100 GAMINGbible – 90 / 100 IGN USA – 90 / 100 Gamereactor UK – 80 / 100 God is a Geek – 80 / 100 Push Square – 80 / 100 The Gamer – 80 / 100 VGC – 80 / 100 Press Star Australia – 70 / 100 Eurogamer.

