Salute, Murelli (Lega): "Sì a sportello psicologo a scuola" (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Le malattie del cervello sono la prima causa di disabilità e la seconda causa di morte dopo le patologi cardiovascolari. Dopo il Covid i disturbi mentali sono aumentati, soprattutto nella fascia dei giovani, quindi dobbiamo attivarci, soprattutto ascoltando. C'è un bellissimo progetto dal nome 'Mi vedete' che ascolta i ragazzi e cerca di L'articolo Salute, Murelli (Lega): "Sì a sportello psicologo a scuola" proviene da Webmagazine24.

Cosa ha causato la quarta alluvione dell’anno in Emilia-Romagna - l’esperto : “Così i fiumi non possono reggere” - È la quarta alluvione dell'anno. Nel weekend che tra il 19 e il 20 ottobre 2024 ha interessato Bologna ha causato una vittima e migliaia di evacuati. Continua a leggere . L'esperto di mitigazione dei cambiamenti climatici, Stefano Caserini: "Se le temperature aumenteranno a un livello tale che le piogge di oggi non ci sembreranno niente in confronto". (Fanpage.it)

Le coltivazioni in Lombardia sono di nuovo in crisi per gli allagamenti causati dal maltempo - Il risultato, spiega Coldiretti, “è che le operazioni sono bloccate o fortemente rallentate, paralizzando di fatto i lavori che andrebbero fatti in questo periodo”. Mentre nelle aree montane si assiste a fenomeni di dissesto e smottamenti, in pianura gli agricoltori non possono entrare nei campi zuppi d’acqua. (Ilgiorno.it)

Allergie - l'incubo che ormai dura tutto l'anno : «La causa? Il clima pazzo. I pù colpiti sono i bambini - in aumento chi soffre di asma grave» - Il cambiamento climatico raddoppia l'appuntamento con le allergie stagionali: non più solo primaverili ma, sempre più spesso, anche autunnali a causa della rifioritura di varie... (Leggo.it)