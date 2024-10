Russia, la moglie di Navalny sfida Putin: “Mi candiderò alle presidenziali” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel lanciare Patriot, il libro di memorie che suo marito stava scrivendo prima di morire, Yulia Navalnaya ha ribadito i suoi piani di continuare la sua lotta per la democrazia Yulia Navalnaya intende sfidare Vladimir Putin e diventare prossimo presidente della Russia. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista alla Bbc. Nel lanciare Patriot, il Sbircialanotizia.it - Russia, la moglie di Navalny sfida Putin: “Mi candiderò alle presidenziali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel lanciare Patriot, il libro di memorie che suo marito stava scrivendo prima di morire, Yulia Navalnaya ha ribadito i suoi piani di continuare la sua lotta per la democrazia Yulia Navalnaya intendere Vladimire diventare prossimo presidente della. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista alla Bbc. Nel lanciare Patriot, il

Yulia Navalnaya annuncia la sua candidatura alla presidenza della Russia : sfida a Vladimir Putin - Rivolgendosi agli elettori, ha affermato che parteciperà alle prossime elezioni come candidata e ha espresso la sua determinazione a “far cadere il regime di Putin il prima possibile”. Una lotta per la democrazia In un contesto di crescente repressione politica in Russia, Yulia Navalnaya ha rivelato che, sebbene sia consapevole dei rischi che corre, continuerà a combattere per la libertà e la ... (Gaeta.it)

Yulia Navalnaya vuole candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia dopo l’era Putin - Articolo completo: Yulia Navalnaya vuole candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia dopo l’era Putin dal blog Lettera43 . Suo marito, l’oppositore più accanito del presidente Putin, era stato condannato a 19 anni per estremismo – accuse considerate politicamente motivate – ed è morto lo scorso febbraio in una colonia penale nel Circolo Polare Artico. (Lettera43.it)