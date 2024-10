Rubò i mitra ai carabinieri, arrestato per evasione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora guai per il 65enne arrestato a marzo per aver rubato due mitragliette a una pattuglia dei carabinieri. Nella serata di venerdì, i militari lo hanno nuovamente fermato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato alle 20, quando il vice brigadiere Vincenzo Trotta della stazione di Argenta (foto), conclusa la propria giornata lavorativa, stava andando fuori a cena con la moglie. Mentre percorreva in auto via Magrini, nei pressi della piscina, ha notato il 65enne che camminava a passo spedito verso la via Celletta. Pur non vedendolo in volto, il militare ha da subito riconosciuto l’incedere di quel passante sospetto. Quindi ha invertito la marcia ed è tornato verso l’uomo. Senza esitare un attimo, gli si è avvicinato. Quando si è qualificato è nata una violenta colluttazione. Ilrestodelcarlino.it - Rubò i mitra ai carabinieri, arrestato per evasione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora guai per il 65ennea marzo per aver rubato duegliette a una pattuglia dei. Nella serata di venerdì, i militari lo hanno nuovamente fermato per, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato alle 20, quando il vice brigadiere Vincenzo Trotta della stazione di Argenta (foto), conclusa la propria giornata lavorativa, stava andando fuori a cena con la moglie. Mentre percorreva in auto via Magrini, nei pressi della piscina, ha notato il 65enne che camminava a passo spedito verso la via Celletta. Pur non vedendolo in volto, il militare ha da subito riconosciuto l’incedere di quel passante sospetto. Quindi ha invertito la marcia ed è tornato verso l’uomo. Senza esitare un attimo, gli si è avvicinato. Quando si è qualificato è nata una violenta colluttazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferentino. Non rispetta gli obblighi della misura cautelare per reati di “codice rosso”. 39enne arrestato dai Carabinieri - 39enne arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine FERENTINO – Nella mattina di ieri, 15 ottobre, i Carabinieri di Ferentino, su disposizione dei Giudici del Tribunale di Frosinone, L'articolo Ferentino. . Non rispetta gli obblighi della misura cautelare per reati di “codice rosso”. (Cronachecittadine.it)

Ai domiciliari ruba una macchina e tenta di sfuggire ai carabinieri : arrestato dopo l’inseguimento - Erano le 2 di notte quando una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia, impegnati nell’esecuzione di uno dei tanti servizi finalizzati all’attività di prevenzione di reati sul territorio, secondo le linee guida del comando provinciale di Catania, ha arrestato. . (Cataniatoday.it)

Arrestato uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e aggressione a carabinieri a Cori - Dettagli dell’intervento dei carabinieri Intervenuti per fronteggiare la situazione, i carabinieri hanno trovato il 40enne presso l’abitazione della madre, dove ha iniziato a manifestare comportamenti violenti. Le vittime, spesso in una posizione di vulnerabilità, si trovano ad affrontare non solo gli abusi diretti, ma anche la difficoltà di denunciare e cercare protezione. (Gaeta.it)