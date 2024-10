Rovigo: undicenne a scuola con un coltello (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio allarmante ha scosso la scuola secondaria di primo grado “Pio Mazzucchi” di Castelguglielmo (Rovigo), dove giovedì un bambino di soli 11 anni ha portato un coltello in classe, estraendolo davanti ai compagni. L’incidente si è verificato durante una normale giornata scolastica e ha sollevato un profondo dibattito sulla sicurezza nelle scuole e il Rovigo: undicenne a scuola con un coltello L'Identità. Lidentita.it - Rovigo: undicenne a scuola con un coltello Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio allarmante ha scosso lasecondaria di primo grado “Pio Mazzucchi” di Castelguglielmo (), dove giovedì un bambino di soli 11 anni ha portato unin classe, estraendolo davanti ai compagni. L’incidente si è verificato durante una normale giornata scolastica e ha sollevato un profondo dibattito sulla sicurezza nelle scuole e ilcon unL'Identità.

Choc a Rovigo - bambino di 11 anni si presenta in classe con un coltello. I genitori si rifiutano di mandare i figli a scuola - Da quanto emerso finora sembra però che si tratti di un ragazzino irrequieto, che si sarebbe reso protagonista in passato di gesti e comportamenti aggressivi nei confronti soprattutto delle ragazzine, ma in alcuni casi anche dei ragazzini. Un episodio davvero scioccante quello che si è verificato in una scuola secondaria di primo grado a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove un ... (Dayitalianews.com)

Stefania Bellamio eletta segretaria della Cisl Scuola Padova Rovigo - Stefania Bellamio è stata eletta all’unanimità segretario generale della Cisl Scuola Padova Rovigo. Padovana, insegnante di pianoforte e prossima alla laurea in giurisprudenza, ha ricevuto il testimone da Fabio Businari, che l’ha proposta al Consiglio generale del sindacato, al quale hanno... (Padovaoggi.it)

Scuola Edile di Rovigo - ritorno tra i banchi : “Può fare la differenza per la manodopera di tutti i settori” - Rovigo, 16 settembre 2024 – Prima campanella anche per gli studenti della scuola edile di Rovigo, che si sono seduti in classe per ricominciare il proprio percorso. “Oggi l’edilizia un campo è in fortissima evoluzione che deve tenere in considerazione anche la richiesta di riduzione delle emissioni degli edifici che, per il 70%, sono energivori: noi a scuola lavoriamo molto anche su questo” ... (Ilrestodelcarlino.it)