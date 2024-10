Repubbliche Marinare, il Galeone Rosso ricevuto a Palazzo Gambacorti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 - I ragazzi della barca rossa che domenica 13 ottobre scorso, a Genova, si sono piazzati al secondo posto dopo la barca bianca dei padroni di casa, sono stati ricevuti dal Consiglio Comunale. Secondo posto ottenuto anche dalle ragazze nella regata femminile. Gli atleti presenti hanno ottenuto un lungo applauso da tutti i consiglieri comunali. «Voglio ringraziare tutti per il loro impegno dimostrato nella regata – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Ogni volta che sono venuto a vedere gli allenamenti nel canale dei Navicelli ho visto sempre grande dedizione ed entusiasmo, che dimostrano l’attaccamento alla città e alle sue tradizioni, e anche all’aspetto sportivo che questa sfida comporta. Lanazione.it - Repubbliche Marinare, il Galeone Rosso ricevuto a Palazzo Gambacorti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 - I ragazzi della barca rossa che domenica 13 ottobre scorso, a Genova, si sono piazzati al secondo posto dopo la barca bianca dei padroni di casa, sono stati ricevuti dal Consiglio Comunale. Secondo posto ottenuto anche dalle ragazze nella regata femminile. Gli atleti presenti hanno ottenuto un lungo applauso da tutti i consiglieri comunali. «Voglio ringraziare tutti per il loro impegno dimostrato nella regata – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Ogni volta che sono venuto a vedere gli allenamenti nel canale dei Navicelli ho visto sempre grande dedizione ed entusiasmo, che dimostrano l’attaccamento alla città e alle sue tradizioni, e anche all’aspetto sportivo che questa sfida comporta.

