Praga, i consigli per visitare la città in 48 ore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Praga è una città affascinante e ricca di storia, perfetta per un breve soggiorno di due giorni. Questo itinerario vi aiuterà a scoprire i principali punti d’interesse, immergendovi nella sua magia senza perdere nulla di fondamentale. Tutto ciò che luccica è Praga: come visitare la città in 48 ore Giorno 1: Il cuore storico di Praga Una volta lasciate le valigie in hotel, dirigetevi subito nel cuore della città Vecchia. Il centro storico, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è uno dei tesori più preziosi di Praga. Qui, passeggiando tra vicoli acciottolati e imponenti edifici gotici, vi ritroverete in una delle piazze più iconiche d’Europa: la Piazza della città Vecchia. L’Orologio Astronomico, la Chiesa di Týn e il Municipio vi lasceranno senza parole. Metropolitanmagazine.it - Praga, i consigli per visitare la città in 48 ore Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è unaaffascinante e ricca di storia, perfetta per un breve soggiorno di due giorni. Questo itinerario vi aiuterà a scoprire i principali punti d’interesse, immergendovi nella sua magia senza perdere nulla di fondamentale. Tutto ciò che luccica è: comelain 48 ore Giorno 1: Il cuore storico diUna volta lasciate le valigie in hotel, dirigetevi subito nel cuore dellaVecchia. Il centro storico, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è uno dei tesori più preziosi di. Qui, passeggiando tra vicoli acciottolati e imponenti edifici gotici, vi ritroverete in una delle piazze più iconiche d’Europa: la Piazza dellaVecchia. L’Orologio Astronomico, la Chiesa di Týn e il Municipio vi lasceranno senza parole.

