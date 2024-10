Quifinanza.it - Per Piazza Affari ci si aspetta un’apertura debole nella settimana delle trimestrali

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I futures segnalanofiacca per le Borse europee all’inizio di unain cui l’attenzione degli investitori sarà rivolta principalmente ai dati macroeconomici e all’avvio della stagione, che da mercoledì entrerà nel vivo anche in Europa. La Banca Popolare Cinese ha ridotto i principali tassi di interesse sui prestiti, raggiungendo nuovi minimi, mentre continua la spinta all’allentamento per stimolare l’economia Aoggi attenzione a Eni, che ha incaricato Natixis di individuare potenziali investitori interessati a rilevare una partecipazione di minoranza, fino al 49%, in Enibioch4in, controllata di Enilive. Ma anche Stellantis, che intende chiudere e vendere il suo impianto di prova per veicoli in Arizona entro la fine dell’anno.