Ostaggi Israele, Egitto: nuovo intesa (Di lunedì 21 ottobre 2024) 21.30 Riavviare i negoziati sul rilascio degli Ostaggi. Lo propone l'Egitto. Il capo dello Shin Bet (sicurezza interna in Israele), Ronen Bar, ha presentato alla riunione di gabinetto del governo israeliano la proposta ricevuta dal neo capo dell'intelligence egiziana Lo schema è stato discusso al Cairo. Rashad ha offerto a Bar un "piccolo" accordo iniziale secondo cui alcuni Ostaggi verrebbero rilasciati in cambio di alcuni giorni di cessate il fuoco a Gaza. Poi l'avvio dei negoziati. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 21.30 Riavviare i negoziati sul rilascio degli. Lo propone l'. Il capo dello Shin Bet (sicurezza interna in), Ronen Bar, ha presentato alla riunione di gabinetto del governo israeliano la proposta ricevuta dal neo capo dell'intelligence egiziana Lo schema è stato discusso al Cairo. Rashad ha offerto a Bar un "piccolo" accordo iniziale secondo cui alcuniverrebbero rilasciati in cambio di alcuni giorni di cessate il fuoco a Gaza. Poi l'avvio dei negoziati.

