Omicidio Pierina: sui reperti tre Dna, uno di Dassilva (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono stati isolati tre Dna maschili dai reperti al vaglio degli inquirenti per l’Omicidio di Pierina Paganelli. Ma la posizione di Louis Dassilva non cambia Ilgiornale.it - Omicidio Pierina: sui reperti tre Dna, uno di Dassilva Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono stati isolati tre Dna maschili daial vaglio degli inquirenti per l’diPaganelli. Ma la posizione di Louisnon cambia

Dalla gonna di Pierina a quel bisturi : ecco tutti i reperti-chiave del giallo - Rimini, 11 agosto 2024 – Sarà la gonna di Pierina? O gli occhiali. Questi oggetti, in particolare, nascondono una traccia. Sui sette reperti infatti è stato isolato Dna in quantità molto piccole e questo obbliga i genetisti a uno sforzo maggiore alla caccia di un confronto ritenuto affidabile. Ma non sono solo oggetti di Pierina ad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento dei genetisti. (Ilrestodelcarlino.it)