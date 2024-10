Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia: è indagata a Pisa per truffa. Il motivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia. L'imprenditrice, finita sotto i riflettori per il caso Sangiuliano, risulta indagata per truffa dalla Procura di Pisa "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l'interessata". Iltempo.it - Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia: è indagata a Pisa per truffa. Il motivo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per. L'imprenditrice, finita sotto i riflettori per il caso Sangiuliano, risultaperdalla Procura di"per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento diin un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l'interessata".

