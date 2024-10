Non si è ucciso Liam Payne l’ultima rivelazione sulla morte | Avrebbe potuto salvarsi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)di, rivelazioni choc. Continua a far discutere il caso, perché di questo si parla, del cantante degli One Direction che il 17 ottobre 2024 ha perso la vita cadendo dal terzo piano dell’hotel CasaSur Palermo intorno alle 17:00. La polizia, giunta sul posto dopo la segnalazione del personale su un uomo in stato di agitazione, apparentemente sotto l’effetto di alcol o droghe, è arrivata troppo tardi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, 31 anni, era in preda ad un delirio psicotico dovuto all’assunzione di sostanze allucinogene. Proprio in queste ore una fonte, vicina al cantante, ha rivelato al Daily Mail che probabilmente l’artista “rimasto senza soldi”, si sarebbe procurato la droga grazie all’aiuto di qualcuno dello staff dell’hotel. Effettivamente la polizia ha confermato al Mail on Sunday che nella stanza sono state trovate tracce di droga.