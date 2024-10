Natalità: Istat, nuovo record negativo nel 2023 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (LaPresse) – Nel 2023 le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. Lapresse.it - Natalità: Istat, nuovo record negativo nel 2023 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (LaPresse) – Nelle nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Lombardia nel 2024 sono 121 i morti sul lavoro - l’8% in più del 2023 - 894 le denunce di infortunio rilevate da Inail da gennaio ad agosto 2024, con un aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Ma anche Bergamo raccoglie il suo triste primato, fissandosi al terzo posto della classifica. Nel 2024, tra gennaio e agosto, in Lombardia si sono registrati 121 morti sul lavoro, l’8% in più rispetto 2023. (Bergamonews.it)

In Lombardia nel 2024 sono i 121 morti sul lavoro - l’8% in più del 2023 - Per età ad essere maggiormente esposti sono i lavoratori under 20 (+11,61%) e over 60 (+8,56). Il maggior picco, in aumento, si registra a Lecco (+200%). Sono necessari maggiori controlli da parte degli organi preposti, adottando un atteggiamento di confronto costruttivo. Milano pur registrando il numero più alto di infortuni mortali con 30 casi, ha segnato una leggera riduzione (-3,2%) rispetto ... (Bergamonews.it)

Incidenti stradali in Bergamasca - nel 2023 sono calati morti e feriti - IL RAPPORTO. Parlano i numeri di Aci e Istat: leggero aumento degli incidenti stradali con feriti rispetto al 2022, 2.720 invece 2.700. (Ecodibergamo.it)