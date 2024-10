Ilfattoquotidiano.it - Muore il loro cane, i padroni aggrediscono i veterinari dell’università di Napoli: quattro arresti. “È stata una spedizione punitiva” – le immagini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una, con tanto di diretta social, per vendicare la morte del. Per questopersone sono state arrestati dai carabinieri per concorso in aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. L’assalto è avvenuto al dipartimento diFederico II di. Nellahanno avuto la peggio un medicoo e un borsista di ricerca, a entrambi sono stati dati sette giorni di prognosi. Iarrestati, due uomini e due donne, sono tutti già noti alle forze dell’ordine e si trovano ai domiciliari, in attesa di giudizio.