Moldova, Ue: “Interferenze e intimidazioni Russia senza precedenti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il voto in Moldova nelle elezioni presidenziali e nel referendum sul cambiamento della Costituzione in vista dell'adesione all'Ue è stato caratterizzato da "Interferenze e intimidazioni senza precedenti da parte della Russia". Lo sottolinea il portavoce dell'Ue per gli Affari Esteri Peter Stano, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Le stesse accuse Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il voto innelle elezioni presidenziali e nel referendum sul cambiamento della Costituzione in vista dell'adesione all'Ue è stato caratterizzato da "da parte della". Lo sottolinea il portavoce dell'Ue per gli Affari Esteri Peter Stano, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Le stesse accuse

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldova, Ue: "Interferenze e intimidazioni Russia senza precedenti" - Il voto in Moldova nelle elezioni presidenziali e nel referendum sul cambiamento della Costituzione in vista dell'adesione all'Ue è stato caratterizzato da "interferenze e intimidazioni senza ... (adnkronos.com)

Elezioni in Moldavia, polemiche e pressioni nel processo in corso - (ASI) Il primo turno delle elezioni presidenziali in Moldavia e il referendum sull’adesione all’Unione Europea sono in corso, coinvolgendo sia i cittadini moldavi residenti nel Paese che quelli all’es ... (agenziastampaitalia.it)

Moldova, domenica test aspirazioni filo-Ue: presidenziali e referendum - Roma, 15 ott. (askanews) – Domenica gli elettori della Moldova, piccolo Paese stretto tra la Romania e l’Ucraina, e che ha subito uno dei maggiori impatti dall’invasione russa dei territori ucraini, a ... (askanews.it)