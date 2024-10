Mo: Tajani, 'lavoriamo per la pace, ostaggi devono essere liberati' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere ottimisti e determinati a lavorare per la pace. E ora che con la morte di Yahya Sinwar è stata sconfitta l'ala militare di Hamas e Israele ha vinto, è interesse di tutti ragionare sul cessate il fuoco che deve esserci, naturalmente con la liberazione degli ostaggi. Lo ribadiremo a tutti". Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla vigilia del suo viaggio in Medio Oriente, annunciando che "sarò a Ramallah, Tel Aviv e Gerusalemme e incontrerò i vertici dell'autorità nazionale palestinese e di Israele. Ribadiremo la posizione italiana che è sempre stata molto sensibile alle popolazioni civili sulle quali l'impatto della guerra è ormai intollerabile. Con Food for Gaza, sostenuto sia da Israele che dall'Anp, abbiamo già fatto arrivare molte tonnellate di aiuti alimentari. Liberoquotidiano.it - Mo: Tajani, 'lavoriamo per la pace, ostaggi devono essere liberati' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamoottimisti e determinati a lavorare per la. E ora che con la morte di Yahya Sinwar è stata sconfitta l'ala militare di Hamas e Israele ha vinto, è interesse di tutti ragionare sul cessate il fuoco che deve esserci, naturalmente con la liberazione degli. Lo ribadiremo a tutti". Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio, alla vigilia del suo viaggio in Medio Oriente, annunciando che "sarò a Ramallah, Tel Aviv e Gerusalemme e incontrerò i vertici dell'autorità nazionale palestinese e di Israele. Ribadiremo la posizione italiana che è sempre stata molto sensibile alle popolazioni civili sulle quali l'impatto della guerra è ormai intollerabile. Con Food for Gaza, sostenuto sia da Israele che dall'Anp, abbiamo già fatto arrivare molte tonnellate di aiuti alimentari.

