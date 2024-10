Lanazione.it - “Mio figlio ucciso sotto un rullo”. Lo strazio della mamma Ester alla giornata nazionale dell’Anmil

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Aulla (Massa Carrara), 21 ottobre 2024 – “Miofu dimenticato dentro un macchinario che continuò a funzionare per 28 minuti”. Le parole diIntini, calme, ma addolorate, hanno emozionato il pubblico e creato silenzio in una sala consiliare piena. Sabato mattina Aulla ha ospitato la 74esimaper le vittime degli incidenti sul lavoro, evento promosso dall’Anmil. Tra gli interventi in programma quellodi Gabriele Di Guida, morto nel 2019 a soli 25 anni, trascinato per il braccio da undopo essere rimasto incastrato con una mano. Una testimonianza su tutte, da conoscere perché tragedie simili non accadano più. La mattina è stata ricca di momenti emozionati.