Migranti: Renzi, 'Meloni manderà mazzo di fiori a magistrato che ha scritto in chat' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Solidarietà alla Meloni, un magistrato ha detto una cosa di una rara gravità. Poi l'ha contestualizzata. Ma la mia opinione è che se sei il procuratore generale della Cassazione anziché scrivere in una chat il sabato pomeriggio scrivi una sentenza". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7. "Meloni manderà un mazzo di rose rosse al giudice. Stava sotto a un treno sui Migranti ma quella email permette a Giorgia Meloni di fare la vittima. Ha tentato di fare Wonder woman ed è andata a sbattere contro un muro -ha aggiunto il leader di Iv-. Solidarietà ai magistrati attaccati dal governo perché hanno fatto applicare la legge, ma la prossima volta anziché scrivere in chat scrivete sentenze". Liberoquotidiano.it - Migranti: Renzi, 'Meloni manderà mazzo di fiori a magistrato che ha scritto in chat' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Solidarietà alla, unha detto una cosa di una rara gravità. Poi l'ha contestualizzata. Ma la mia opinione è che se sei il procuratore generale della Cassazione anziché scrivere in unail sabato pomeriggio scrivi una sentenza". Lo ha detto Matteoa Tagadà, su La7. "undi rose rosse al giudice. Stava sotto a un treno suima quella email permette a Giorgiadi fare la vittima. Ha tentato di fare Wonder woman ed è andata a sbattere contro un muro -ha aggiunto il leader di Iv-. Solidarietà ai magistrati attaccati dal governo perché hanno fatto applicare la legge, ma la prossima volta anziché scrivere inscrivete sentenze".

