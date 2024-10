Messa in sicurezza della Mingardina: lavori in corso, i disagi continuano (Di lunedì 21 ottobre 2024) continuano le operazioni per la Messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la strada provinciale Mingardina, tra il bivio di San Severino di Centola e quello del Ciglioto. Oggi i rocciatori sono intervenuti per rimuovere alcune rocce pericolanti, riducendo così il rischio di frane e Salernotoday.it - Messa in sicurezza della Mingardina: lavori in corso, i disagi continuano Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)le operazioni per laindel costone roccioso che sovrasta la strada provinciale, tra il bivio di San Severino di Centola e quello del Ciglioto. Oggi i rocciatori sono intervenuti per rimuovere alcune rocce pericolanti, riducendo così il rischio di frane e

