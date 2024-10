Mare Fuori, Maria Esposito ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe il fortunato (Di lunedì 21 ottobre 2024) nuovo amore per Maria Esposito? Stando agli ultimi rumor che hanno preso piede nelle ultime ore, l’interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori si starebbe frequentando con Rocco De Angelis, organizzatore di eventi e bartender molto noto in Campania. L’indiscrezione trapelata dal profilo Instagram di Deianira Marzano: Ciao Deia, ho una nuova pillola di gossip. L’attrice che fa Rosa Ricci in Mare Fuori si starebbe frequentando con il ragazzo napoletano Rocco De Angelis. Ci sono dei commenti sotto alcuni post di lei e delle storie con dei fiori che le sono stati regalati. Andando a curiosare sotto ad alcuni post della Esposito, è possibile infatti notare uno scambio di cuoricini fra i due. Dopo la fine della relazione con Antonio Orefice, conosciuto sul set della serie televisiva ambientata in un istituto penitenziario minorile, l’attrice è stata spesso nel mirino del gossip. Isaechia.it - Mare Fuori, Maria Esposito ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe il fortunato Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per? Stando agli ultimi rumor che hanno preso piede nelle ultime ore, l’interprete di Rosa Ricci insi starebbe frequentando con Rocco De Angelis, organizzatore di eventi e bartender molto noto in Campania. L’indiscrezione trapelata dal profilo Instagram di Deianira Marzano: Ciao Deia, ho una nuova pillola di gossip. L’attrice che fa Rosa Ricci insi starebbe frequentando con il ragazzo napoletano Rocco De Angelis. Ci sono dei commenti sotto alcuni post di lei e delle storie con dei fiori che le sono stati regalati. Andando a curiosare sotto ad alcuni post della, è possibile infatti notare uno scambio di cuoricini fra i due. Dopo la fine della relazione con Antonio Orefice, conosciuto sul set della serie televisiva ambientata in un istituto penitenziario minorile, l’attrice è stata spesso nel mirino del gossip.

