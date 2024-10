Libano, raid israeliano su Beirut nella notte, edificio si sbriciola e crolla su se stesso dopo essere colpito da un missile - VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz continua a minacciare Hezbollah: "Ha pagato e continuerà a pagare un prezzo elevato per i suoi attacchi nel nord di Israele e per il suo lancio di razzi finché non crollerà" Nuovi raid israeliani su Beirut, in Libano, dove un edificio colpito da Ilgiornaleditalia.it - Libano, raid israeliano su Beirut nella notte, edificio si sbriciola e crolla su se stesso dopo essere colpito da un missile - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministro degli EsteriIsrael Katz continua a minacciare Hezbollah: "Ha pagato e continuerà a pagare un prezzo elevato per i suoi attacchi nel nord di Israele e per il suo lancio di razzi finché non crollerà" Nuoviisraeliani su, in, dove unda

Chi era Shaban al-Dalou - il 19enne bruciato vivo nel raid israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza - Continua a leggere . Le fiamme, causate da un raid israeliano, si sono propagate in fretta e non hanno lasciato scampo ai profughi che vivevano in alcune tende nei pressi dell'ospedale. Si chiamava Shaban al-Dalou, aveva 19 anni e studiava ingegneria informatica il ragazzo che si vede bruciare vivo in un video dell'incendio dell'ospedale Al-Aqsa, a Gaza, avvenuto lo scorso 14 ottobre. (Fanpage.it)

Raid israeliano sulle banche di H ezbollah. Cessate il fuoco in Libano - Israele invia le condizioni agli Usa - Secondo l'esercito israeliano, i soldi servirebbero ad acquistare armi e pagare gli stipendi agli agenti dell'ala militare dell’organizzazione. Ultime notizie: la diretta di oggi Smoke and flames rise from areas targeted by an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburbs late on October 20, 2024. (Quotidiano.net)

Raid israeliano a Beit Lahia : 73 morti - Secondo il portavoce Mahmoud Bassil, molte vittime sono ancora sotto le macerie e ci sono numerosi feriti. 05 La Protezione civile della Striscia di Gaza ha riferito che un attacco israeliano ha ucciso 73 persone in un'area residenziale di Beit Lahia, nel nord del territorio palestinese, durante un'operazione militare contro Hamas. (Televideo.rai.it)