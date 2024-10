L'emendamento per chiedere il danno erariale al giudice che manda in carcere un innocente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si accende sempre più lo scontro tra governo e magistratura. Dopo il caso dei 14 migranti riportati indietro dall'Albania su richiesta del Tribunale di Roma, il governo Meloni si prepara a forzare la mano con i giudici italiani e con la Corte di Giustizia Ue, con un decreto che - a quanto si Europa.today.it - L'emendamento per chiedere il danno erariale al giudice che manda in carcere un innocente Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si accende sempre più lo scontro tra governo e magistratura. Dopo il caso dei 14 migranti riportati indietro dall'Albania su richiesta del Tribunale di Roma, il governo Meloni si prepara a forzare la mano con i giudici italiani e con la Corte di Giustizia Ue, con un decreto che - a quanto si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caccia sospesa in Piemonte - il deputato Bruzzone (Lega) critica il governo : “Se fosse passato il mio emendamento…” - Bruzzone ha citato proprio gli emendamenti che il governo (Fratelli d’Italia in testa) ha respinto: “C’era l’attinenza all’agricoltura, ma qualcuno si è preso la responsabilità di non far andare avanti quegli emendamenti… scusate se mi arrabbio un po’, ma è una di quelle cose che mi è rimasta qui”. Non è pensabile che ancora una volta venga violato il diritto acquisito dei cittadini di andare a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Bonus Natale - approvato l'emendamento dal governo - 100€ per famiglie anche monogenitoriali con figli a carico - escluse coppie di fatto - È stato approvato, dalla commissione Bilancio e Finanze del Senato, l'emendamento sul Bonus Natale 2024 per le famiglie anche monogenitoriali con figli a carico. L'indennità di 100 euro arriverà con la tredicesima ai lavoratori dipendenti con figli e con reddito non superiore ai 28. L . 000 euro annui. (Ilgiornaleditalia.it)

Bonus Natale - approvato l'emendamento dal governo - 100€ per famiglie anche monogenitoriali con figli a carico - escluse coppie di fatto - L . L'indennità di 100 euro arriverà con la tredicesima ai lavoratori dipendenti con figli e con reddito non superiore ai 28. 000 euro annui. È stato approvato, dalla commissione Bilancio e Finanze del Senato, l'emendamento sul Bonus Natale 2024 per le famiglie anche monogenitoriali con figli a carico. (Ilgiornaleditalia.it)