Le sneakers di questa stagione hanno una marcia in più

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante il quiet luxury abbia ormai preso il sopravvento sui guardaroba dei più attenti alle tendenze, finendo per diventare oggi un must di, il settore delle calzature non sembra pensarla allo stesso modo. Che siano da corsa o da passeggio, le nuoveper lasono vivaci e variopinte, dalle silhouette street e moderne, tutt'altro che banali e noiose. Punto di riferimento da non perdere di vista per ritrovare le buone abitudini anche nei mesi più freddi è Cisalfa - catena italiana leader nella vendita di articoli sportivi - dove è possibile trovare gli ultimi modelli da running resistenti a ogni condizione atmosferica grazie alla tecnologia GORE-TEX. Tra leprincipali del momento troviamo la Fresh Foam X 1080 v14 di New Balance, un modello comodo e avvolgente caratterizzato dalla palette colori originale e dalla notevole ammortizzazione.