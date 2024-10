Lanazione.it - La politica in fermento. FI ferma su Costagliola come candidato sindaco

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ciroincassa la fiducia del senatore Gasparri nell’essere ildel partito degli azzurri a Viareggio alle prossime amministrative; e a Masssarosa invece l’assessore al bilancio Adoldo Del Soldato deve controbattere alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni in riferimento alla vicenda "truffagate" di cui il comune di Massarosa è vittima. È stato insomma un fine settimana intenso per le vicende politiche versiliesi, già anticipate, peraltro, dall’inasanbile frattura all’interno del Pd che ha portato a undici dimissioni. A Viareggio l’occasione per far risuonare nuovamente il nome di Ciroè stato l’appuntamento al Principe di Piemonte con gli Stati Generali di Forza Italia indetti in vista delle elezioni regionali del 2025 e aperti in videocollegamento da Roma dal vice premier Antonio Tajani.