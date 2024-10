Lapresse.it - La letterina di Littizzetto a ‘Che tempo che fa’ sulla gpa: “Meloni certezze granitiche, io di granita”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “La gestazione per altri era già vietata in Italia ma si poteva fare all’estero, un po’ come l’evasione fiscale“.di Lucianache fa’ sul Nove dopo l’approvazione, in Italia, del reato universale per la gestazione per altri: “Ma da adesso in poi la gestazione per altri non si potrà fare nemmeno all’estero”, dice, aggiungendo che “tutti gli altri reati di vite ne tolgono, questo ne aggiunge”. Poi, mostra la premiercon Elon Musk, che ha fatto ricorso proprio alla gestazione per altri per avere figli. “Invidio Melons, Roccella, tutti gli altri che hanno, io ho lediche si sciolgono velocemente” dice ancora la comica e conduttrice.