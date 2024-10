Linkiesta.it - La classe dei padri italiani non va in congedo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra le novità inserite nella bozza della legge di bilancio approvata dal governo, c’è l’allungamento da due a tre dei mesi diparentale indennizzati all’80 per cento dello stipendio. Parliamo dei congedi facoltativi per madri e– oltre a quelli obbligatori – che di norma vengono pagati al 30 per cento. Quest’anno, per effetto della scorsa manovra, i mesi pagati all’80 per cento – solo per i lavoratori dipendenti – sono saliti a due. Nel 2025 dovrebbero quindi aumentare a tre, diventando strutturali. Da usare entro i primi sei anni del bimbo o bimba. La logica dietro queste misure è favorire il bilanciamento tra lavoro e vita privata, ma soprattutto incentivare l’uso delfacoltativo da parte dei, che in Italia hanno unobbligatorio di soli dieci giorni rispetto ai cinque mesi delle donne.