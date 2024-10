Ultimouomo.com - Kevin Strootman, il più italiano tra gli olandesi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel 2013 ho vissuto in Olanda per sei mesi e da quel momento ho iniziato a pensare che non esistono persone più diverse dagli italiani degli. Glidividono il conto al centesimo, gli italiani fanno la guerra per offrirsi la cena a vicenda. Glipranzano in piedi con un panino riscaldato, gli italiani hanno reso i pasti delle convenzioni sociali. Glisono diretti al costo di risultare sgradevoli, gli italiani hanno reso la cortesia una forma di teatro. Gliparlano quasi solo di soldi, per gli italiani parlare di soldi è tabù. Si potrebbe andare avanti a lungo. Quando mi sono trasferito lì, uno dei primi problemi è stato - scusate il cliché - come vedere la Roma ed è stato piuttosto scioccante per me scoprire che alcuni grandi romanisti erano, in tutto e per tutto,