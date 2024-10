Juventus-Stoccarda, Motta: “Abbiamo un grande atteggiamento, dobbiamo continuare così” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Lo Stoccarda gioca bene, che fa un’ottima prima pressione. Mi piace come giocano, per come vedo io il calcio. Sarà una bella partita da giocare, in cui tutte e due le squadre vorranno avere il pallino del gioco. A Lipsia ho vissuto un momento bellissimo, dove nella difficoltà tutti insieme siamo riusciti a venirne fuori. Si percepiva un’energia positiva che contagia tutti. Siamo venuti fuori nelle avversità, con una vittoria bella e meritata. Ma ogni partita ha una sua storia, è quella è nel passato”. Thiago Motta esordisce così nella conferenza stampa che precede Juventus-Stoccarda di Champions League. “La mia prima vittoria è avere la fortuna di allenare giocatori forti. Poi, come nel nostro caso, se si va tutti nella stessa direzione senza mettere davanti gli obiettivi personali, allora diventa tutto molto più facile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Logioca bene, che fa un’ottima prima pressione. Mi piace come giocano, per come vedo io il calcio. Sarà una bella partita da giocare, in cui tutte e due le squadre vorranno avere il pallino del gioco. A Lipsia ho vissuto un momento bellissimo, dove nella difficoltà tutti insieme siamo riusciti a venirne fuori. Si percepiva un’energia positiva che contagia tutti. Siamo venuti fuori nelle avversità, con una vittoria bella e meritata. Ma ogni partita ha una sua storia, è quella è nel passato”. Thiagoesordiscenella conferenza stampa che precededi Champions League. “La mia prima vittoria è avere la fortuna di allenare giocatori forti. Poi, come nel nostro caso, se si va tutti nella stessa direzione senza mettere davanti gli obiettivi personali, allora diventa tutto molto più facile.

