Italia-Albania, via libera del Cdm al decreto sui Paesi sicuri per il rimpatrio. Sinistra spiazzata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nessun suspense, nessun corto circuito come speravano le opposizioni. Il Consiglio dei ministri convocato a tempo di record, dopo la sentenza del Tribunale di Roma che ha bloccato il protocollo di intesa tra Italia e Albania, ha approvato un decreto legge per mettere in sicurezza il modello Roma-Tirana apprezzato da molti partner europei. Il provvedimento rende norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria. La misura trasferisce l’elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l’Interno e la Giustizia, a un decreto ad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria. Secoloditalia.it - Italia-Albania, via libera del Cdm al decreto sui Paesi sicuri per il rimpatrio. Sinistra spiazzata Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nessun suspense, nessun corto circuito come speravano le opposizioni. Il Consiglio dei ministri convocato a tempo di record, dopo la sentenza del Tribunale di Roma che ha bloccato il protocollo di intesa tra, ha approvato unlegge per mettere in sicurezza il modello Roma-Tirana apprezzato da molti partner europei. Il provvedimento rende norma primaria l’indicazione deiper il, e non più secondaria. La misura trasferisce l’elenco dei 22consideratidalinterministeriale della Farnesina, l’Interno e la Giustizia, a unad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Salta il dibattito" : schiaffone alla sinistra sul protocollo Italia-Albania - caos a Bruxelles - Come è noto, i 16 migranti trasportati in Albania sono stati tutti riportati in Italia, nonostante lo screening già svolto, in quanto non corrispondenti ai requisiti per il trattenimento delocalizzato nei centri predisposti. L'Eurocamera ha rigettato le richiesta avanzata dal gruppo dei Verdi (164 a favore, 319 contrari, 484 astenuti) e una simile avanzata da Renew Europe (158 a favore, 288 ... (Liberoquotidiano.it)

Pe boccia la richiesta di dibattito sull' accordo Italia-Albania - Contro la richiesta si sono pronunciati i popolari del Ppe, i conservatori di Ecr, i Patrioti ed il gruppo dei sovranisti di Esn. . L'Eurocamera ha respinto con 164 voti favorevoli, 319 contrari e 1 astenuto la richiesta, presentata dal gruppo dei Verdi e sostenuta da Liberali, Socialisti e Sinistre Ue, di aggiungere al calendario della Plenaria un dibattito sulle "conseguenze della sentenza del ... (Quotidiano.net)

Migranti - Unhcr : “Monitoriamo protocollo Italia-Albania - valutazione tra 3 mesi” - Proprio per questo abbiamo deciso di svolgere un’attività di osservazione e monitoraggio indipendente (non prendiamo fondi dal Governo per questa attività ) per tutelare i diritti e la garanzia degli standard internazionali nello svolgimento delle pratiche di asilo”, ha dichiarato a LaPresse il portavoce dell’Unhcr per l’Italia, Filippo Ungaro. (Lapresse.it)