In marcia contro il tumore al seno Trasferta a Milano per la ricerca

Trasferta a Milano per le volontarie di App, "Ascoltami, aiutami, proteggimi" di Pioltello alla "Pittarosso Pink Parade", la marcia contro il tumore al seno che raccoglie fondi per la ricerca, lanciata 11 anni fa dalla Fondazione Veronesi. A guidare il gruppo di casa, Concetta Risi, Pink Ambassador dell'organizzazione, testimone infaticabile della causa. L'onda rosa in città è una presenza importante, cardine del sistema di solidarietà così ricco da queste parti. L'impegno del gruppo è diventato anche progetto di prevenzione sul territorio, a questo servirà il camper della salute, un ambulatorio mobile che ha vinto 100mila euro a "Decidilo, tu", il bilancio partecipato del Comune che mette soldi a disposizione di iniziative nate fra la gente.

