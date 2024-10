Immobile fa impazzire la Turchia a suon di gol, il presidente del Besiktas: “Naturalizziamolo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ciro Immobile è il re del Besiktas, conquistato a suon di gol: sono ben 12 in 16 gare, 8 su otto in campionato. Col presidente Yucel stregato dall'attaccante ex Lazio: "Non preoccupatevi per lui lo teniamo lontano dalla pensione" Fanpage.it - Immobile fa impazzire la Turchia a suon di gol, il presidente del Besiktas: “Naturalizziamolo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ciroè il re del, conquistato adi gol: sono ben 12 in 16 gare, 8 su otto in campionato. ColYucel stregato dall'attaccante ex Lazio: "Non preoccupatevi per lui lo teniamo lontano dalla pensione"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Immobile fa impazzire la Turchia a suon di gol, il presidente del Besiktas: “Naturalizziamolo” - Ciro Immobile è il re del Besiktas, conquistato a suon di gol: sono ben 12 in 16 gare, 8 su otto in campionato ... (fanpage.it)

Lazio, Lotito: “Sarri non aveva più in pugno lo spogliatoio. Su Immobile e Klose…” - "Tutti uniti dietro a Baroni". Claudio Lotito, numero uno biancoceleste, sembra più che soddisfatto di come la Lazio ha approcciato questa prima parte di stagione: quarto posto in campionato a pari me ... (gonfialarete.com)

Lotito tra Sarri, Tudor e Baroni: "Ora tutti uniti con il nostro allenatore" - 'Tutti uniti dietro a Baroni'. Claudio Lotito, numero uno biancoceleste, sembra più che soddisfatto di come la Lazio ha approcciato questa prima parte di stagione: quarto posto in campionato a pari me ... (informazione.it)